Overheid zaait verwarring voor ondernemers: 'Het kost ons heel veel geld'

Voor de duidelijkheid: de datum van 1 juni geldt vooralsnog alleen voor evenementen met een vergunnings- en meldplicht. Dat zijn, grof gezegd, bijeenkomsten waar iedereen naar toe kan komen, zoals festivals als Koningsdag of een Bevrijdingsfestival, of een circus of theatervoorstelling op straat.

De rest van de maatregelen geldt in ieder geval tot en met 6 april. Uiterlijk op die dag wordt bekend of ze worden verlengd en zo ja, tot welke datum.

Verwarring over data

Na de persconferentie van afgelopen maandag concludeerden veel toehoorders dat de datum van 6 april was verschoven naar 1 juni. Men hoorde: samenkomsten verboden, en ging er logischerwijs vanuit dat dit voor alle samenkomsten gold.

"Dat betekent dat alle samenkomsten bijeenkomsten en evenementen worden verboden en dat is tot 1 juni", zei minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maandag. In een bericht op Rijksoverheid dat 's avonds online werd gezet staat: Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.

Maatregelen uitgelegd

Inmiddels is er een nieuw bericht waarin de maatregelen worden uitgelegd. Onderaan het bericht staat: de maatregelen 2 t/m 7 zullen uiterlijk 6 april worden heroverwogen. Dit zijn regels voor onder meer horeca, winkels, uitvaarten, contactberoepen en vakantieparken. Kortom: alle mogelijke plekken of bijeenkomsten waar mogelijk veel mensen samen komen op evenementen op de openbare weg ná. Dat is namelijk maatregel 1, en die geldt dus tot 1 juni.