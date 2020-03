Niet veel kinderen hebben corona. Maar Medina (1) ligt ermee in het ziekenhuis

Oma Brigitte vindt het hartverscheurend dat ze haar dochter en kleindochter nu niet fysiek kan steunen. "Ik wil mijn dochter en kleindochter knuffelen, vasthouden, er voor hun zijn. Maar er mag niemand op die afdeling komen. Ik ben dankbaar dat we tegenwoordig Facetime hebben, maar het is zo erg dat ik niet gewoon even naar haar toe kan. Daar heeft mijn dochter het zelf ook moeilijk mee. Ze zei net nog: mam, ik zou zo graag willen dat je me gewoon even vasthield."

'Blijf gewoon binnen'

Hoe Medina en Samira het virus hebben opgelopen, is niet duidelijk. Ze zijn niet in een risicogebied geweest en kwamen nauwelijks nog buiten. Dat juist Brigitte nu anderen buiten vrolijk ziet rondlopen alsof er niets aan de hand is, doet haar pijn. "Normaal zou ik mijn verhaal niet zomaar doen, maar nu wil ik een boodschap afgeven. Blijf gewoon thuis met je kinderen, dit kan jou ook overkomen."

"Ga spelletjes spelen, zingen, maak het gezellig in huis zodat kinderen zich niet gaan vervelen, maar blijf binnen. En als je dan een frisse neus wilt halen, doe dat dan ergens waar niemand anders is. We moeten dit virus bestrijden en dat kan alleen lukken als we dit samen doen. We moeten sterk blijven en dit gewoon nog even volhouden. Want wat wij meemaken, dat wil niemand."