Wat kan ik doen als anderen de coronamaatregelen niet serieus nemen?

Jim benadrukt dat dat niet goed is, maar misschien wel te verklaren. "Jongeren maken fouten, zeker. Maar ze zijn ook nog jong. Ze doen domme dingen, denken niet ver vooruit en zijn vaak te naïef. Maar fouten maken hoort bij die leeftijd."

'Boeiend'

Toch is dat niet echt handig ten tijde van deze coronacrisis. "Dat klopt. Vorige week werd er nog volop afgesproken op pleintjes en hangplekken."

Veel jongeren namen het coronavirus niet serieus, zegt Jim. "Het was echt een ver-van-hun-bed-show. Ze dachten: ik kan toch niet ziek worden, dus boeiend. Maar als je dan met ze in gesprek gaat en uitlegt dat ze met hun gedrag ook anderen in gevaar brengen, bijvoorbeeld hun opa of oma, beseffen ze toch dat het anders ligt."