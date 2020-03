Broers die onterecht in cel zaten na tramaanslag Utrecht krijgen schadevergoeding

Utrechter Mohamed en zijn jongere broertje werden op de dag dat vier mensen werden doodgeschoten in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht aangehouden door zwaar bewapende anti-terreureenheden. De mannen werden vastgehouden op verdenking van betrokkenheid bij de terreuraanslag en mochten geen enkel contact hebben met de buitenwereld. Na 36 uur kwam de politie tot de conclusie dat ze niets met de aanslag te maken hadden, maar dat Gökmen T. in zijn eentje had gehandeld.

Geurspoor naar huis van broers

De enige reden dat de broers werden aangehouden was een geurspoor dat een speurhond aantrof van de vluchtauto van T. naar de woning van de broers. Toen de politie erachter kwam dat de mannen er toch niets mee te maken hadden, werden ze in hun gevangeniskleding weer op straat gezet.

Daarnaast duurde het maanden voordat ze hun telefoon, kleren en persoonlijke spullen die in beslag waren genomen tijdens de arrestatie weer terugkregen. Het Openbaar Ministerie heeft daar nu excuses voor aangeboden.