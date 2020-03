Eerste officiële coronapatiënt van ons land weer aan het werk: 'Het gaat goed met hem'

Het gaat goed met de eerste officiële coronapatiënt van ons land. De zogenoemde 'patient zero' gaat weer naar buiten en is weer aan het werk, vertelde de burgemeester van Tilburg in het tv-programma Jinek.

Op 27 februari werd de eerste officiële besmetting van ons land bekend: een 56-jarige man uit het Brabantse Loon op Zand. Ook zijn vrouw en 23-jarige dochter raakten een maand geleden besmet met het coronavirus. De 'patient zero' lag dagen in een ziekenhuis in Tilburg. 'Gaat nu weer goed' "Het gaat nu goed met de man én met zijn gezin. Dat is heel fijn om te horen", zegt de Tilburgse burgemeester Theo Wetering vanavond in het tv-programma Jinek. "De man mag weer naar buiten en hij werkt weer. De ondernemer stelt het ook op prijs als mensen vragen hoe het met hem gaat. Het gaat goed met hem en daar zijn we erg blij mee", vervolgde de burgemeester. Zo reageerde Loon op Zand over hun 'eerste Nederlandse coronapatient 'Gezin maakt het ook goed' En dat geldt ook voor de rest van familie. "Ook zijn vrouw en dochter waren slachtoffers van het virus en ook met hen gaat het weer goed. Er is nog veel contact met het gezin."