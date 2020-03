Fans van Spelen vallen in zwart gat: 'Had al 5000 euro uitgegeven'

Hij ging in 1992 te voet naar de Spelen in Barcelona en in 2000 fietste hij naar Sydney. Hij deed er een jaar over. Als er iemand fan is van de Olympische Spelen is Leo Jansen het wel. En dan krijg je dat nieuws waarvan je stiekem wist dat het zou komen. "Een grote verrassing is het niet", erkent ook Leo.

Hij heeft nu ook eindelijk die langverwachte duidelijkheid. "Je gedachten zijn nu toch wel ergens anders dan bij de sport." Leo had al twee hotels in Tokio geboekt. "Van eentje krijg ik het geld wel terug, van de ander is het onduidelijk." Vliegtickets had-ie gelukkig nog niet vanwege die onzekerheid.

Extra sparen

Toch droomde hij al van grootste finales, zoals die van de Nederlandse handbalvrouwen. "Om zo'n finale live mee te maken, is zo geweldig joh!."

Hij moet nu langer wachten. "En dus moet ik een zwart gat zien te overleven", constateert hij. Wat hij gaat doen? "Ik weet nog niet zo goed. Werken denk. Ik werk als koerier. Godzijdank kan ik lekker buiten werken, als een van de weinigen. Kan ik extra sparen voor volgend jaar. Dan ben ik er bij hoor."