Dierenklinieken kunnen mogelijk 50 beademingsapparaten leveren aan ic's

Bij alle dierenklinieken in Nederland kwam gistermiddag een mail binnen van minister Schouten, met de vraag of zij beademingsapparatuur hebben, en of deze eventueel geschikt is om uit te lenen aan ziekenhuizen als die kampen met tekorten.

Dringend

Bepaalde beademingsapparatuur die normaal door dierenartsen wordt gebruikt, kan ook op de intensive care worden ingezet. Volgens de minister staat er een 'realistische vergoeding' tegenover. In de brief van de minister staat welke apparatuur geschikt is. De nood is hoog en dringend, schrijft de minister in haar brief.