Onwerkelijk, maar ook opgelucht: Jamil (17) is opeens geslaagd

Jamil zit in de zesde klas van het gymnasium van het Scala Molenwatering in Spijkenisse. Hij vond het best gek om te horen dat hij opeens niet meer hoeft te leren voor zijn eindexamen. "Maar ik ben ook opgelucht. Hoewel ik er goed voor stond en ook een goed gevoel had over de eindexamens, ben ik toch blij dat we nu al weten of we geslaagd zijn."

'Voorbereiden voor eindexamen ging niet'

De afgelopen dagen volgde hij vanuit huis online de lessen van school. "We houden nog steeds gewoon het rooster aan dat we normaal hebben. De meeste lesstof van het jaar hadden we al behandeld, maar ondanks dat zou de voorbereiding voor de eindexamens wel minder goed verlopen. Dus ik ben blij dat de minister dit besluit genomen heeft."

Of hij het behalen van zijn diploma nog gaat vieren? "Voorlopig niet. Ik blijf zoveel mogelijk thuis. Hoewel ik niet in de risicogroep zit, vind ik het wel belangrijk om me aan de voorschriften van het RIVM te houden. Dat feestje komt dan misschien in juni wel, als het dan tenminste wel mag."