Het was vannacht kouder dan het de afgelopen winter geweest is

Gemiddeld 3 graden boven nul

"Het is de derde koudste 24 maart ooit", zegt Martijn Dorrestein van Buienradar. "De gemiddelde temperatuur in maart is 's nachts 3 graden boven nul. We hebben in maart tot nu toe al meer vorstdagen gehad dan in februari."

Maar het komt volgens Dorrestein vaker voor dat het later in het jaar nog zo koud is. "Hoe minder bewolking er is, hoe meer het 's nachts kan afkoelen. En dat speelt er op dit moment."

Tegelijkertijd is het verschil tussen de temperatuur overdag en 's nachts vrij groot. "Het wordt vandaag 11 graden, dus dat is op sommige plekken een fors verschil. Dat heeft met de sterke voorjaarszon te maken. Je kunt het vergelijken met een woestijn. Daar koelt het 's avonds ook sterk af."