Net afgestudeerd, nu aan het werk op een volle ic: 'Het is best wel heftig'

Op 1 maart rondde Sandra van Gilst haar studie af, inmiddels werkt ze als verpleegkundige op de intensive care van het Erasmus MC. Ze is binnen een maand terechtgekomen in een scenario dat ze nooit had kunnen bedenken. "In het achterhoofd heb je die beelden uit Italië. Zoiets wil je niet meemaken."

Sandra maakte zich zorgen om de laconieke reacties in haar omgeving op het coronavirus. "Ik zag dat veel mensen zich niet aan de regels hielden, die dachten: dit zal mij niet overkomen", vertelde ze gisteren bij Jinek. Foto Daarom besloot ze met haar collega's een foto te maken en een oproep te doen aan de Nederlandse bevolking: 'Wij zijn hier voor jullie. Blijft u dan thuis voor ons!!!!!'. Foto vanaf de ic in Rotterdam. Sandra knielt rechtsonderin beeld. © Sandra van Gilst 'Hoop dat mensen hun ogen openen' De foto werd duizenden keren gedeeld. "Ik hoop dat mensen hun ogen open doen en zien wat corona doet. Dat ze zich aan de regels houden en vooral afstand houden. Want alleen zo kunnen we zorgen dat het aantal besmettingen niet in grote hoeveelheden plaats gaat vinden." Sandra werkt op de ic van het Erasmus Medisch Centrum. Daar liggen nu twintig coronapatiënten. Sandra vertelt hoe het is om hen te verzorgen. "Het is best wel heftig, je moet met alles rekening houden als je hun kamer binnen gaat. Wat ga ik doen? Wat neem ik mee? Hoe lang blijf ik binnen? We doen alles om besmetting te voorkomen." Bezoek De coronapatiënten op de ic mogen één keer per dag een uurtje bezoek ontvangen, van twee vaste personen. "Ook zij moeten maatregelen treffen en krijgen beschermende kleding en een mondkapje op. Voorlopig mag het bezoek nog komen, we weten niet hoelang dat nog zo blijft."