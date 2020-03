Aanhoudingen in geruchtmakende zaak over bloedprik-babbeltrucs

In oktober vorig jaar kwamen er meldingen binnen van een babbeltruc waarbij dieven zich voordeden als verpleegkundigen en bloedprikten bij hun slachtoffers. Daarna gingen ze ervandoor met geld of de pinpas van hun slachtoffers. De babbeltrucs vonden plaats in onder meer Utrecht, Ouwerkerk aan de Amstel en Eindhoven.

Nog meer aanhoudingen

De politie maakte zojuist bekend dat afgelopen weekend een 22-jarige man uit Utrecht en een 21-jarige vrouw uit Ede werden aangehouden in verband met zeven bloedprik-babbeltrucs in onder meer Eindhoven. De politie sluit niet uit dat snel nog meer aanhoudingen volgen.

Bij meerdere zaken was er beeldmateriaal beschikbaar van de verdachten, waardoor ze geïdentificeerd konden worden. De twee moeten zich woensdag melden bij de rechter.