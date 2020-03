Van huisarts tot dokter op de ic: dit zijn de helden uit de zorg

Maar niet alleen in het ziekenhuis draagt het zorgpersoneel een mondkapje. De Amsterdamse huisarts Claire plaatst een selfie op haar profiel waarop ze helemaal ingepakt is. "Hier zie je hoe ik het coronaspreekuur doe", schrijft ze.

'Respect voor mensen die dit pak hele dag aan hebben'

"In onze praktijk hebben we 's ochtends en 's middags 2 uur lang zo'n spreekuur. We doen dat op deze manier zodat we dan niet teveel mondkapjes nodig hebben, want daar is een tekort aan. Respect voor de mensen in het ziekenhuis die dit pak de hele dag aan hebben, na 2 uur snak ik naar frisse lucht!"