Deze mensen zijn genezen van het coronavirus en doen nu hun verhaal

Marjolein is nog herstellende: 'Ik was in een gevecht met iets dat heel krachtig was'

Ze was aan het trainen voor een marathon, was dus topfit en had nog nooit in haar leven een echte griep te pakken gehad. Tot Covid-19 voorbij kwam. Marjolein Delahaye (42) uit Leusden liep het coronavirus vermoedelijk op tijdens een vakantie in Rome. "Toen ik me daarna niet lekker voelde, nam ik contact op met de GGD. Aanvankelijk vonden ze een test niet nodig, Rome was toen nog geen risicogebied. Even later heb ik contact gezocht met het RIVM. Zij waren het met me eens dat een test wél nodig was. Die kreeg ik en toen bleek ik inderdaad besmet te zijn."

Marjolein had anderhalve week koorts, keelpijn, hoofdpijn en een broeierig gevoel in haar luchtwegen. Daarnaast verloor ze haar reukvermogen. "Dat was heel bijzonder, je hebt geen idee hoe bizar het is om niets te ruiken."