Sehraz (16) wakker na 10 dagen op intensive care door corona: 'Zo enorm opgelucht'

Babor zegt dat er sinds die oproep al veel is veranderd in Nederland. "We hebben echt enorm veel berichten gekregen van mensen dat ze sinds het verhaal van Sehraz hun kinderen binnenhouden. Of dat ze beter naar de adviezen luisteren. De scholen zijn een dag na ons verhaal ook dichtgegaan. Het heeft echt veel effect gehad, dat vinden we heel fijn."

'Hij was heel verbaasd vanwege alle aandacht'

Sehraz is inmiddels bijgepraat over het feit dat hij groot in het nieuws is geweest en dat zelfs veel politici het over hem hebben gehad in de Tweede Kamer. "Hij was heel verbaasd en ook een beetje in de war dat er zo veel mensen om hem geven. Maar hij vond het heel fijn."

De jongen mag het ziekenhuis nog niet verlaten, hij moet nog minimaal twee weken blijven. "Hij is natuurlijk lange tijd zichzelf niet geweest. Hij moet nu gaan herstellen, ook weer een beetje leren lopen enzo. Maar dat komt wel goed. Het belangrijkste is dat hij niet meer in levensgevaar is. We gaan nu snel naar hem toe."