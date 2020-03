Supermarkten AH minder bevoorraad door storing in distributiecentrum

'Zoveel mogelijk vrachtwagens'

Volgens Albert Heijn worden de supermarkten al de hele week meerdere malen per dag bevoorraad. Er worden meer mensen ingezet volgens de woordvoerder, zowel in de winkels als in de bevoorrading. De keten is bezig met het regelen van ‘zoveel mogelijk vrachtwagens’.

De supermarktketen kan of wil niet zeggen hoeveel distributiecentra winkels last hebben gehad van de storing.

