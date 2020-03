Eerste patiënten komen aan in mega-noodziekenhuis Madrid

Het coronavirus blijft om zich heen grijpen. In Nederland zijn nu 3631 mensen positief getest, 136 patiënten zijn overleden. Lees meer in het liveblog dat we bijhouden over de coronacrisis.

In Italië kwamen stierven gisteren 800 mensen in één etmaal door het coronavirus. De regering heeft nu besloten tot een vrijwel complete lockdown.

Het aantal mensen in Nederland dat is overleden door het coronavirus is nu 136. Er zijn 3631 besmettingen geconstateerd.

Vanuit Brabant komt een enorme operatie op gang om coronapatiënten naar andere regio's te brengen.