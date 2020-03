Gerke en Berdien zijn tóch getrouwd: 'Corona staat liefde niet in de weg'

Het stel is in de achtertuin getrouwd en had prachtig weer. Alleen niet alle gasten konden er dus bij zijn. "Alleen de getuigen en (schoon)ouders waren aanwezig. Andere familieleden en grootouders moesten we afzeggen."

Of dat geen scheve gezichten heeft veroorzaakt? "Nee, iedereen begreep het." Alleen het etentje kon niet doorgaan. "Dat was wel jammer. Maar verder hebben we echt een geweldig mooie dag gehad. We zijn zo blij dat we vandaag zijn getrouwd."

Geen kussen?

Hoe het ging met de voorgeschreven anderhalve meter afstand houden? "Ik heb mijn man wel gewoon gekust en vastgehouden hoor", lacht Berdien. "Maar voor alle gasten gold de regel wel. Wij zijn door niemand gekust of aangeraakt." Hoe ze dan zijn gelukgewenst? "Iedereen riep tegelijkertijd: Gefeliciteerd! Dat was echt heel mooi en ontroerend."

Een verre huwelijksreis had het kersverse stel niet gepland vanwege de zwangerschap. "We zouden wel een weekendje weggaan, maar dat gaan we niet doen." Heel erg vinden ze het niet. "We blijven nu lekker thuis. We kunnen nu lekker genieten van elkaar en van de dieren."