Moet ik stoppen met bepaalde medicijnen om het coronavirus?

Nederland is in de ban van het coronavirus. Ouderen en mensen met gezondheidsproblemen vormen een zogeheten risicogroep: bij hen kan het virus ernstige schade aanrichten. Onder deze groep mensen vragen sommigen zich af: mag ik al mijn medicijnen wel gebruiken? Of maakt mij dat vatbaarder voor het coronavirus?

Dat willen onder andere Diana, Frank en Herman weten. "Mijn dochtertje en ik zijn astmatisch en gebruiken daarvoor een puffer. Nu hoorde ik dat je die nu beter niet kan gebruiken in verband met corona. Dit medicijn zet namelijk de bronchiën en longblaasjes open en dan zou het virus zich dus beter kunnen verspreiden in de longen. Is dit waar?" 'Blijf puffers gebruiken' "Nee, mensen met astma die puffers gebruiken, zijn even vatbaar voor besmetting als mensen zonder astma", legt Annemieke Horikx uit. Ze is apotheker en aangesloten bij het Geneesmiddel Informatie Centrum KNMP. Er is volgens Horikx geen bewijs dat het gebruik van puffers, die de luchtwegen verwijden, het risico op besmetting vergroten. "Het is juist belangrijk om de puffers te blijven gebruiken omdat anders de astma kan verergeren." Niet stoppen Ook viroloog Mariet Feltkamp van het LUMC adviseert de meeste mensen om hun medicijnen gewoon blijven gebruiken. "Je moet sowieso nooit stoppen met medicatie zonder overleg met je behandelend arts", zegt ze. "Sommige medicijnen, die je afweer remmen bijvoorbeeld, vormen zeker een risico. Dat zijn zware medicijnen die mensen bijvoorbeeld krijgen na een orgaantransplantatie." Een puffertje voor astma valt daar volgens Feltkamp niet onder. "Daar zou ik niet mee stoppen. Je moet je medicijnen gewoon blijven gebruiken en als je twijfelt: bel je behandelend arts." Viroloog ​Menno de Jong van het AMC beaamt dit: "Medicijnen die nodig zijn voor je eigen gezondheid, bijvoorbeeld om astma of hooikoorts te behandelen, moet je gewoon blijven gebruiken. Het is belangrijk om in een goede conditie te zijn, zeker wat betreft de luchtwegen."