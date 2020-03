Kunnen muggen het coronavirus verspreiden?

Dat willen Bas, Zoe en Delano weten.

WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is daar vrij duidelijk over op hun site: Het nieuwe coronavirus kan niet worden overgedragen door muggenbeten, schrijven ze. "Tot op heden is er geen informatie of bewijs dat suggereert dat het nieuwe coronavirus door muggen kan worden overgedragen."

Het nieuwe coronavirus is volgens de WHO een virus dat zich voornamelijk verspreidt door druppeltjes die worden gegenereerd wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, of door druppeltjes speeksel of afscheiding uit de neus.