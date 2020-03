Brabantse ziekenhuizen slaan alarm: 'Elke drie dagen verdubbelt aantal patiënten'

Echt zorgelijk

Ook in het Elisabeth Tweedstedenziekenhuis in Tilburg is de reguliere zorg enorm teruggebracht. "Ziekenhuizen tot in Zwolle en Leeuwarden bieden ons hulp aan", zegt Bart Berden van het ziekenhuis.

De ziekenhuisdirecteur is duidelijk: "Als je de situatie in Brabant bekijkt, is het echt zorgelijk."