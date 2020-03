Foto's door het raam: Annabel laat Nederland zien in quarantainetijden

'Een mooie herinnering aan deze tijd'

Nienke Veltman (41) uit Enschede is met haar man Jan Joost en hun kinderen Ole (11), Pip (9) en Bein (6) geportretteerd door Annabel, zie de foto hierboven. Ze zitten al een week thuis, en ze proberen er het beste van te maken.

"Ik ben zelf verloskundige dus mijn werk gaat volop door, maar voor de rest van het gezin is het wel een pittige tijd", vertelt Nienke. "Met drie kinderen aan de eettafel die allemaal in een andere klas zitten en andere taken van school krijgen, is het best veel." De structuur in het gezin is weg: "De hobby's van de kinderen liggen stil, ze hoeven niet meer naar school dus het ritme is weg. Je bent je routine kwijt, dat is wel even wennen."

'Lichtpuntje van de dag'

Maar ondertussen ziet het gezin ook de voordelen van de situatie in. "We lunchen nu lekker uitgebreid. Mijn man houdt van koken", vertelt Nienke. "En het is ook wel gezellig, we doen elke avond samen een spelletje en dit weekend gaan we een taart bakken."

Het gezin deed mee aan het fotoproject van Annabel omdat ze het een heel mooi initiatief vinden. "Het is een heel creatief idee, en fijn om iets positiefs te hebben in deze tijden waarin mensen toch wel onzeker zijn. Toen ik de foto's voorbij zag komen, was dat voor mij echt een lichtpuntje van de dag. We zijn ook heel blij met het eindresultaat. Deze foto herinnert ons straks aan een hele gekke maar ook bijzondere tijd."