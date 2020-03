Tramschutter Gökmen T. krijgt levenslang voor aanslag Utrecht

Tramschutter Gökmen T. moet levenslang de cel in. Dat heeft de rechter zojuist besloten in de rechtbank van Utrecht. Het Openbaar Ministerie had eerder ook al levenslang geëist.

Bij de aanslag in de tram in Utrecht vorig jaar maart kwamen vier mensen om het leven. Gökmen T. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig vanwege de uitbraak van het coronavirus. Kijk hier hoe de rechter het vonnis uitsprak: Bekijk deze video op RTL XL Gökmen T. zaaide 'dood en verderf' zegt de rechter. De rechtbankvoorzitter noemt de schietpartij 'een ongekend drama'. "Het leed wat hij heeft aangedaan, is verwoestend geweest. Hij heeft een golf van angst veroorzaakt. De verdachte heeft geen enkele berouw getoond, maar eerder leed toegevoegd. De verdachte staat nog altijd voor wat hij op 18 maart heeft aangericht." De kans op herhaling is volgens de rechtbank 'hoog'. Rechter bespuugd De 38-jarige Utrechter had eerder al bekend op 18 maart vorig jaar in en bij een tram op het 24 Oktoberplein in zijn woonplaats van dichtbij het vuur te hebben geopend op medepassagiers en omstanders. Naast de vier dodelijke slachtoffers vielen meerdere gewonden. Eerder deze maand begon de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de 38-jarige Utrechter. Tijdens de zittingen liepen de gemoederen verschillende keren flink op. Ook moest de tramschutter meerdere malen uit de rechtszaal verwijderd worden, onder meer nadat hij zijn advocaat en de rechters had bespuugd. De rechtbankvoorzitter stond lang stil bij het wangedrag van Gökmen T. 3D-animatie: hoe Gökmen T. door de tram liep Bekijk deze video op RTL XL 'Heel opgelucht' Advocaat Sébas Diekstra staat René Verschuur bij, de vader van de doodgeschoten Roos. Hij laat weten dat René 'heel opgelucht' is door de uitspraak. "Een levenslange gevangenisstraf was ook de enige passende straf in deze zaak en bij een verdachte zoals deze. Hopelijk wordt de uitspraak snel onherroepelijk zodat dit hoofdstuk afgesloten kan worden." Diekstra noemde de oplegging van een levenslange gevangenisstraf tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak al 'de enige humane straf'. "Humaan richting de nabestaanden, slachtoffers en de samenleving." Lees ook: Rechter doet uitspraak in strafzaak tramschutter Gökmen T.