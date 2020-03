Supermarkten stellen ouderenuurtje in vanwege coronagevaar

Tijdslot voor ouderen

De woordvoerder van Albert Heijn erkent dat het bijtijds is. "Dit moment is voordat de winkels opengaan voor andere klanten." Het speciale winkelmoment geldt voor alle winkels van Albert Heijn in Nederland.

Jumbo heeft al zo'n ouderenuurtje ingevoerd, maar dan niet in alle filialen. Onder andere in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop en in het Utrechtse Spakenburg hebben Jumbowinkels een tijdslot voor ouderen.