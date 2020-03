Het is officieel lente, maar de winter heeft een verlaat staartje

Stopt de verspreiding van het coronavirus nu de lente is aangebroken?

Het influenzavirus dat 'gewone griep' veroorzaakt, verspreidt gemakkelijk door koud en droog winterweer. Bij warm weer heeft dat virus het veel moeilijker. Maar geldt dat ook voor het coronavirus?

Eigenlijk is dat nog onbekend, vertelden drie virologen eerder aan RTL Nieuws. Jeroen Kortekaas, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, zegt wel dat het immuunsysteem van mensen in de winter sowieso minder sterk is, terwijl virussen stabieler zijn wanneer het koud is. "In de winter heb je dus sneller een virus onder de leden, die je dan ook weer verspreidt."

Bart Haagmans, viroloog bij het Erasmus MC, geeft aan dat het verloop van het coronavirus lastig te voorspellen is. "Maar laten we hopen dat naarmate de temperaturen weer oplopen dit een negatief effect heeft op de verspreiding van het virus."