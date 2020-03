Griepepidemie lijkt nu toch teruggekeerd

Nederland is vooral druk met het coronavirus, maar er heerst nog een ander virus in Nederland: de griep. Voor de tweede week op rij meldden zich meer dan 10 per 10.000 mensen bij de huisarts met griepverschijnselen. Dat zou kunnen wijzen op een epidemie.

Maar de kans is groot dat veel meer mensen dan normaal zich melden bij de huisarts. "Bij de stijging die nu wordt gezien, speelt de onrust over het nieuwe coronavirus ongetwijfeld een rol", zegt het onderzoeksinstituut Nivel. Noord-Brabant Huisartsen zien namelijk veel meer patiënten met klachten die ook door het coronavirus kunnen komen: koorts, benauwdheid, hoesten en luchtwegklachten. De meeste hoestende patiënten worden gezien door huisartsen in Noord-Brabant. Die provincie heeft ook te kampen met de meeste coronapatiënten. Lees ook: Griepprik bij zorgverleners steeds populairder Vorig jaar hadden we een epidemie van wel veertien weken. Dit jaar verloopt de epidemie ongewoon, meldt het Nivel. Tot nu toe verliep die namelijk heel mild. Influenzavirus vs. coronavirus Afgelopen week meldden zich dus veel mensen met griepklachten: 115 op de 100.000. Als twee weken achter elkaar meer dan 58 mensen op de 100.000 griepachtige verschijnselen hebben, en 10 procent daarvan heeft het influenzavirus, dan is er sprake van een griepepidemie. Dat laatste was afgelopen week het geval. In 16 procent van de gevallen werd het influenzavirus gevonden. Daarnaast werd in 8 procent van de gevallen het nieuwe coronavirus aangetroffen. Alles over de griep Bekijk deze video op RTL XL Bestaat de mannengriep en hoe word je snel beter? Antwoord op een paar veelgestelde vragen.