Aantal coronapatiënten op ic nu 210: hebben we straks genoeg bedden?

De inmiddels afgetreden minister Bruno Bruins zei ook dat het binnen enkele weken mogelijk zou zijn om op te schalen naar 2000 ic-bedden. "Mocht het aantal patiënten op de intensive care voorbij de 1500 gaan, dan schalen we inderdaad verder op", zegt Gommers.

'Zorgsysteem is er klaar voor'

Daarvoor moet nog wel extra beademingsapparatuur worden besteld en geleverd. "Dat is in gang gezet. Natuurlijk zit daar levertijd op, maar ik hoef niet morgen 1000 apparaten te hebben. Daar is nog tijd voor." Ook is er nog geen duidelijk plan over 'het organiseren van de personele kant'. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Volgens Gommers is de capaciteit op dit moment voldoende, en is er ook nog geen reden voor paniek in de nabije toekomst. "Ons bereiken geen berichten van ziekenhuizen die het niet aankunnen. Ons zorgsysteem is er klaar voor. Heel Nederland helpt. Maar zeker weten doen we het niet. Achteraf kun je zeggen wie er gelijk had."

Patiënten verplaatsen

In de tussentijd kijken de ziekenhuizen in Brabant, waar de meeste patiënten liggen, of zij een deel van hun ic-patiënten kunnen onderbrengen in andere ziekenhuizen. "We helpen de ziekenhuizen in Brabant, zodat ze ruimte kunnen maken voor nieuwe patiënten."

Het Amphia Ziekenhuis in Breda is een van de ziekenhuizen waar de druk hoog is, vertelde ook een arts eerder deze week: