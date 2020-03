Porno over coronavirus populair: 'We zijn op zoek naar prikkels'

Ook Nederlanders brengen vaker een bezoekje aan Pornhub sinds de 'social distancing'-maatregelen. Van Rijsingen begrijpt wel dat mensen nu meer porno kijken.

Tijd

"Mensen hebben nu tijd. En verveling is vaak een aanleiding om porno te kijken of om cyberseks te hebben", legt Van Rijsingen uit. "Het is ook een manier om met stress of spanning om te gaan. Porno kijken is één van de manieren om je even goed te doen voelen."