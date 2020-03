Deuren van verpleeghuis op slot door corona: Wilma mag haar eigen man niet meer zien

"Maar de laatste jaren waren best heftig. Dit jaar moesten wij dan ook het zware besluit nemen om hem uit huis te plaatsen", vertelt Wilma aan RTL Nieuws. Daarom woont Jan sinds januari van dit jaar in een kleinschalige inrichting voor mensen met dementie. Wilma gaat sindsdien twee keer per dag op bezoek. Jan herkent haar altijd. "Dan lacht hij naar me, dat doet hij eigenlijk continu. En als mijn zoon langskomt, knijpt hij hem altijd stevig in zijn hand."

'Mijn man snapte er niets van'

Dat wilde Jan vorige week ook doen: zijn eigen kind even goed vastpakken. "Maar door het coronavirus was mijn zoon daar voorzichtig mee: handen schudden mocht al niet meer. Mijn man snapte daar natuurlijk niets van. Daarom deden we maar snel handschoenen aan."

Jan zit al zo ver in het ziekteproces, dat hij niet veel meer begrijpt. "Je moet het zien als een kind van één jaar oud. Veel informatie komt gewoon niet meer binnen." Laat staan dat Jan begrijpt wat er in de wereld om hem heen gebeurt.