Zelf testen of je corona hebt? Dat kan nu (nog) niet

"Deze test kijkt of er antistoffen zitten in een druppel bloed en geeft binnen 15 minuten de uitslag", vertelt de eigenaar. "Een stuk sneller dan de test waarmee de GGD nu werkt, daar laat een uitslag soms wel 24 uur op zich wachten."

Alleen voor artsen

Sensitest heeft de testen niet gekocht voor de verkoop aan particulieren. "Het is geen zelftest, we willen niet dat-ie in handen komt van niet-professionals. We willen ze gaan aanbieden aan huisartsen, die kunnen dan checken of hun patiënten het coronavirus hebben, of hebben gehad. Dan zouden die patiënten zich weer onder de mensen kunnen gaan begeven."

De test zal zo'n 15,50 gaan kosten. Over de betrouwbaarheid van de testen zegt Sensitest: "Het is een product dat is ontwikkeld in China, in het hart van het coronagebied. De testen zijn gemaakt door een bedrijf dat ook testen voor ebola en de Mexicaanse griep heeft gemaakt."

Betrouwbaarheid

Het bedrijf gaat uit van 'een hoge mate van betrouwbaarheid, maar er is natuurlijk altijd een marge'. "Ook is het belangrijk om op het juiste moment te testen. In de incubatietijd zal de test nog negatief zijn, en ook nadat iemand ziek is geworden, werkt de test slechts enkele dagen."

Sensitest benadrukt dat de test niet beschikbaar is voor particulieren. "We krijgen daar wel telefoontjes over, maar we doen het niet. Ik wil artsen hiermee helpen en zal het dus ook alleen aan artsen verkopen."