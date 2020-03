Het gaat goed met minister Bruins, maar hij werkt komende dagen thuis

Het gaat goed met minister Bruno Bruins. Dat laat zijn woordvoerder weten aan RTL Nieuws. Tijdens het Kamerdebat gisteravond over de coronacrisis was de minister onwel geworden. Het debat werd daarop onmiddellijk geschorst. Hij gaf al snel via Twitter aan dat hij last had van 'een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken'.

Bruins zakte gisteren in elkaar toen hij na een lang debat opnieuw aan het woord kwam. De minister voor Medische Zorg kwam wel weer snel overeind, maar Kamerleden waren erg schrokken. De minister liep vervolgens, vergezeld door de andere ministers, weg. Even rustig aan doen De woordvoerder van de minister laat weten dat Bruins het een paar dagen iets rustiger aan moet doen en vanuit thuis zal werken. "Hij houdt wel contact met de ministeriële commissie crisisbeheersing." Minister Bruins werd gisteren onwel tijdens het coronadebat Bekijk deze video op RTL XL De minister kreeg het gisteren zwaar te verduren in het debat. Kamerleden waren ontevreden over zijn inschatting van de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg en zijn aanpak om de spullen te krijgen. Hij deed onder druk van de oppositie een aantal toezeggingen. Nog geen lockdown Daarnaast sloot premier Mark Rutte niet uit dat er op korte termijn extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zal gebeuren als het aantal ziektegevallen en doden door het virus erg oploopt. Maar een zogeheten lockdown is nu niet aan de orde. Lees ook: Kabinet voelt nu niets voor lockdown, grote meerderheid Kamer steunt aanpak corona