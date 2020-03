Rob (64) is genezen van corona: 'Maar mensen blijven bang voor je'

De volgende dag belde Rob de huisarts en werd hij getest. "Twee vrouwen van de GGD gehuld in plastic, kwamen me thuis testen. De volgende dag kreeg ik de uitslag: corona."

Dat was toch schrikken. "Die vreselijke beelden uit Italië schieten toch door je hoofd. Je weet gewoon niet wat er op je af gaat komen."

Of hij bang was dat hij het niet zou overleven? "Even, heel kort. Ik schoot 's nachts wakker omdat ik zo benauwd was. Toen heb ik mijn vrouw wakker gemaakt en gezegd dat ze 112 moest bellen. Nog voordat ze dat deed, ben ik out gegaan. Daarna ging het weer. Waarschijnlijk kregen mijn longen door de klap van het vallen weer wat lucht."