Alle verpleeghuizen op slot: bezoek niet meer toegestaan

"In verpleeghuizen wonen mensen voor wie de allerlaatste fase is aangebroken, dat maakt deze maatregel zo ingrijpend", zei De Jonge. Er wordt een uitzondering gemaakt voor instellingen waar mensen in stervensfase zitten.

De maatregel is nodig om de ouderen, soms zwakkere bewoners van de verpleeg- en verzorghuizen te beschermen. In Brabant was dinsdag al besloten om geen bezoek meer toe te staan in alle verzorgingshuizen van de provincie.

Ouderen zijn kwetsbaarder

Het advies klonk vanuit het kabinet al langer: beperk het bezoek aan kwetsbare personen zo veel mogelijk. Om te zorgen dat het coronavirus de ouderen niet bereikt, wordt dat advies nu een verbod.

Onder kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid vallen mensen van 70 jaar en ouder. Zij zijn bevattelijker voor het virus dan anderen.