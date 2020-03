Bloedbanken gaan bloed testen op coronavirus

"We gaan kijken hoeveel mensen corona hebben gehad, zodat wetenschappers kunnen zien hoe het virus zich verspreidt en hoe het staat met de groepsimmuniteit", licht art-micobioloog Hans Zaaijer van Sanquin aan RTL Nieuws toe.

Er komen dagelijks ongeveer 2000 bloeddonoren bij de bloedbank. Dat is volgens Zaaijer een goede vertegenwoordiging van de mensen van 18 tot 79 door het hele land.

Anoniem

Het is een wetenschappelijk onderzoek dat op basis van anonimiteit gebeurt. "De onderzoekers krijgen dus niet de namen van de donoren te zien. En we zullen dus ook niet onze donoren informeren of we antistoffen bij ze in het bloed hebben gevonden", zegt Zaaijer.

"We begrijpen dat heel veel mensen dit wel graag zouden willen weten, ook onze donoren. Maar dit is een wetenschappelijk onderzoek dat bedoeld is om de verspreiding te onderzoeken en te kijken hoe de groepsimmuniteit verloopt."

Bij zo'n onderzoek hoort volgens de hoogleraar anonimiteit.