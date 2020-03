'Driekwart van de coronapatiënten sterft niet op de intensive care'

Verpleeghuis

Van de 58 patiënten die in Nederland zijn overleden aan corona, lagen er 14 op de intensive care, blijkt uit cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). De rest stierf op de 'gewone' ziekenhuisafdeling, thuis of in het verpleeghuis.

"Als de patiënt heel oud is, een slecht hart heeft en de afgelopen maanden al drie operaties heeft ondergaan, dan kan de arts soms in samenspraak met de familie besluiten dat het niet zinvol is om hem op de intensive care te gaan behandelen", zegt Gommers.