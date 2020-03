Cabaretier Youp van 't Hek besmet met corona

Youp van 't Hek is besmet met het coronavirus. Dat laat het management van de cabaretier weten. Van 't Hek is opgenomen in het ziekenhuis. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus, ook in het buitenland, in ons liveblog.

In totaal zijn er nu 2051 positief geteste personen in Nederland. 58 mensen zijn overleden.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar.

Het Eurovisiesongfestival is afgelast

De eindtoets voor groep 8 in het basisonderwijs gaat dit jaar niet door.

Wereldwijd zijn nu ruim 218.000 mensen positief getest en zijn er ruim 8800 doden. Ruim 84.000 mensen zijn genezen.