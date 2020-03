Totaal veranderd door hersenletsel: 'Mijn man werd een monster'

'Net een vrouw'

Ook de man van Brigitte is door hersenletsel niet meer dezelfde persoon als hij voorheen was. Danny kreeg op vakantie een herseninfarct en veranderde van een energieke, hardwerkende man in iemand die weinig kan hebben. "Licht, geluid, geuren, de deurbel als hij geen bezoek verwacht, het is allemaal al snel te veel. En hij is veel emotioneler geworden, hij huilt zelfs bij All you need is love. Je bent net een vrouw, grap ik dan."

De liefde tussen Brigitte en Danny hield stand, maar niet zonder problemen. Danny werd afgekeurd en zit sindsdien thuis. "Ik heb zeker weleens gedacht: dit is niet de man op wie ik verliefd ben geworden. Maar we hebben al veel meegemaakt samen en ik wilde er echt uitkomen. En hij gelukkig ook, want je moet dit echt met zijn tweeën doen. We hebben altijd veel met elkaar gepraat, en dat zijn we blijven doen, zelfs toen hij in het ziekenhuis lag."

Brigitte ging cursussen volgen om te leren met haar verdriet en het verlies om te gaan, maar ook om te waarderen wat ze samen nog wel hebben. En Danny heeft verschillende therapieën gevolgd om te leren accepteren dat zijn leven drastisch is veranderd. "We hebben een mooie zoon samen, dat gooi je niet zomaar weg. De afgelopen tijd hebben we geleerd waar we nog wel samen van kunnen genieten. En dat is gelukkig nog genoeg."