Tramschutter Gökmen T. door coronamaatregel niet naar rechtbank om straf te horen

In deze zaak komt daar dus een uitzondering op, al is het maar een kleine. Welke nabestaanden en slachtoffers wel mogen komen, is nog onduidelijk.

Vader van Roos niet aanwezig

René Verschuur zal er in ieder geval niet bij zijn, laat hij al weten via advocaat Diekstra.

"De vader heeft besloten dat hij onder de huidige omstandigheden niet naar de uitspraak gaat. Aanleiding hiervoor is met name gelegen in het feit dat de verdachte niet aanwezig zal zijn. Daarbij komt nu ook nog dat hij vanwege zijn COPD geen onnodig risico op besmetting met het coronavirus wil lopen."

Livestream

Slachtoffers en nabestaanden die niet naar binnen mogen, kunnen de uitspraak thuis via een livestream volgen. De uitspraak zal worden gedaan door één rechter in plaats van drie rechters en het Openbaar Ministerie is maar door één in plaats van door drie officieren van justitie vertegenwoordigd.