Melissa (22) zit vast in Marokko: 'Onrust om corona neemt hier met de dag toe'

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kan niet vertellen hoeveel Nederlanders er vastzitten in Marokko. "We snappen de zorgen en proberen er alles aan te doen om te regelen dat vliegtuigmaatschappijen en reisorganisaties Nederlanders kunnen terughalen", zegt hij. "Maar we weten gewoon niet hoe lang het gaat duren."

Rondreis

Melissa is al een maand van huis voor een rondreis. Ze had nog geen retourticket geboekt en ze vreest dat het voor haar daarom extra lastig is om weg te komen uit het land.

"Ik zit nu met een groepje bij een surfhostel. We weten allemaal niet waar we aan toe zijn. Iedereen is de hele dag door druk tickets aan het zoeken."