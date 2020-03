Coronababbeltruc: dieven doen zich voor als boodschappenhulp en stelen pinpas

Onder meer in Tilburg is er melding gemaakt van de boodschappen-babbeltruc. Dat bevestigen sociaal werkers aan RTL Nieuws na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

'Vuile truc'

Volgens de sociaal werkers is het een kwestie van tijd dat ook in andere plaatsen oplichters op deze manier proberen toe te slaan.

Tilburger Ralf Embrechts, die veel werk doet in achterstandswijken, heeft geen goed woord over voor deze truc: "Ik vind het een vuile truc. Het laagste van het laagste, om in deze situatie misbruik te maken", zegt hij tegen RTL Nieuws.