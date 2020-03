Minister: 1500 bedden op intensive care is mogelijk

Met allerlei maatregelen kunnen in totaal 1500 plekken op de intensive care worden gerealiseerd. Dat schrijft minister Bruins van Medische Zorg in een reactie op Kamervragen. Normaal gesproken zijn er in Nederland zo'n 1150 bedden op de ic beschikbaar.

Minister Bruins laat weten dat in totaal zo'n 160 mensen vanwege het coronavirus zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. Daarvan is minder dan de helft verzorgd op de ic. Om het aantal bedden op de ic naar 1500 uit te breiden, worden verschillende maatregelen genomen. Zo wordt planbare zorg afgeschaald. Dat levert ruimte op omdat patiënten na een operatie soms op de ic komen te liggen. Daarnaast wordt ziekenhuispersoneel op een andere manier ingezet. Ic-bedden die normaal gesproken niet bezet zijn, worden dan ook beschikbaar. Tenslotte kan Defensie zorgen voor 70 extra beademingsapparaten. Mogelijk verder opgeschaald tot 2000 Volgens de minister zijn ziekenhuizen op dit moment aan het kijken naar het uitbreiden van maatregelen, zoals de aanschaf van extra beademingsapparatuur. Dat zou betekenen dat de capaciteit verder opgeschaald kan worden tot ongeveer 2000 ic-bedden.