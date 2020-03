Coronamaatregel: nieuwe asielzoekers niet welkom in opvang

Minister Grapperhaus van Justitie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de maatregelen genomen zijn vanwege de coronacrisis. Waar asielzoekers die in Nederland aankomen heen moeten als ze niet worden toegelaten in de opvanglocaties, laat Grapperhaus in de brief in het midden. De maatregelen moeten volgens het ministerie nog verder worden uitgewerkt. Er komen zo'n 500 nieuwe asielzoekers per week naar ons land.

Terugkeergesprekken

Van mensen die naar Nederland komen, is volgens Grapperhaus niet op voorhand bekend waar ze zijn geweest voordat ze in Nederland aankwamen. Daardoor is ook niet vast te stellen of ze in aanraking zijn geweest met een coronapatiënt. "Besloten is daarom met ingang van 16 maart alle contacten tot een minimum te beperken."