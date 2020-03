Kabinet gaat door corona-uitbraak getroffen ondernemers eerder helpen

Maar volgens Keijzer is de regeling 'essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus'. Daarbij valt te denken aan eigenaren van cafés, restaurants en sportscholen, die vandaag te horen kregen dat ze per direct en tot zeker 6 april dicht moeten.

Hulp aan zzp'ers

Daarnaast overweegt het kabinet zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) extra te ondersteunen. Veel van hen hebben afzeggingen of komen mogelijk op een andere manier in de problemen door de coronacrisis. Er wordt gekeken hoe die zzp'ers inkomensondersteuning kunnen krijgen.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft daarover gesproken met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Wiebes kwam eerder vandaag onder vuur te liggen door uitspraken die hij over zzp'ers deed in het tv-programma WNL op Zondag. Hij zei toen dat zelfstandigen 'wel de groep zijn die zelf hebben gezegd ' ik hoef geen vast dienstverband'.' " Dit zijn mensen die hebben zelf bewust dat risico genomen".