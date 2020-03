Lange rijen voor Nederlandse coffeeshops na mededeling dat ze dicht moeten

Vanaf 18.00 uur vanavond sluiten de coffeeshops verplicht de deuren, werd iets na 17.30 uur in de persconferentie van de twee ministers bekendgemaakt. Ze blijven, net als onder meer horecagelegenheden, scholen, kinderdagverblijven en sauna's tot zeker 6 april dicht. Later wordt bekeken of die periode verlengd wordt.

Lange rijen

Dat leverde bijzondere beelden van lange rijen op. Zoals bij coffeeshop de Boeddha in Delft: "Opeens stond hier een hele rij mensen om nog wat in te slaan. We moest om 18 uur sluiten, dus dat hebben we maar gedaan", zegt een medewerker.

Wat de medewerker van het besluit van de overheid vindt? Hij kan het vooral nog niet geloven. "Morgen zien we wel weer verder joh. Ik geloof het nog niet zo. Ik ga nu eerst naar huis."