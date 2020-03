Dit zijn de nieuwe maatregelen tegen de coronauitbraak

Kinderen van ouders met 'vitale beroepen' kunnen de komende weken wel naar school of de kinderopvang. Daarbij gaat het om kinderen van wie de ouders bijvoorbeeld bij de politie, brandweer of in de zorg werken, maar ook in supermarkten, transport van voedingsmiddelen en brandstoffen, afvalverwerking, openbaar vervoer, media, communicatie, onderwijs en 'noodzakelijke overheidsprocessen'.

Onderzoek kinderen en jongeren

In de komende weken wordt in Brabant onderzoek gedaan naar het besmettingsrisico van jongeren en kinderen. De uitkomsten van dat onderzoek zullen meegenomen worden in het besluit wat er na 6 april met de scholen en kinderopvangorganisaties gebeurt.