Premier Rutte houdt morgenavond tv-toespraak over coronavirus

Persconferentie zondag

Vandaag is er in Den Haag opnieuw crisisoverleg gevoerd over het coronavirus. Ministers Bruno Bruins van Medische Zorg en Arie Slob van Onderwijs houden om 17.00 uur een persconferentie waarin ze naar verwachting aanvullende maatregelen bekend zullen maken tegen de snelle verspreiding van het virus. Die persconferentie is te volgen op RTL 4, RTL Z en onze site en apps.