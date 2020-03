Brabantse ziekenhuizen: 'Tweede golf patiënten komt nu op gang'

In totaal zijn er nu in Brabant 140 beademingsbedden beschikbaar voor coronapatiënten. "De situatie was de afgelopen dagen stabiel", zegt Van Bommel. "Maar er zijn veel patiënten en er wordt met man en macht gewerkt om hen de juiste zorg te bieden."

Carnavalspiek voorbij

Volgens Van Bommel was er de afgelopen dagen sprake van een kleine daling in de aanvoer van nieuwe coronapatiënten. "Waarschijnlijk zijn er met carnaval veel besmettingen geweest. Die mensen zijn ziek geworden en die hebben we opgevangen. Die piek is nu geweest."

Maar de volgende golf patiënten stroomt sinds vandaag binnen. "We zien sinds vanochtend weer een toename van nieuwe coronapatiënten, passend bij de tweede golf. Dat zal een grotere golf worden, met meer patiënten. Die stroom groeit gestaag."

'Bereiden ons zo goed mogelijk voor'

Kunnen de ziekenhuizen in Brabant die tweede golf aan? "Ja, vooralsnog wel. We zijn ons zo goed mogelijk aan het voorbereiden op de komst van meer patiënten. We maken speciale ruimtes in orde om patiënten afgezonderd te kunnen behandelen. Ook kijken of we qua personeel kunnen opschalen als dat nodig is."

"De capaciteit op de intensive care in de verschillende ziekenhuizen is flink verhoogd of zelfs verdubbeld", vervolgt ze. "Maar we kunnen nu onvoldoende inschatten hoeveel patiënten er komen. Dat maakt het onzeker."