Sehraz (16) uit Breda ligt door coronavirus op intensive care, familie waarschuwt: 'Neem dit serieus'

Die nacht belde Sehraz zijn familie weer op: hij had constant last van flinke steken op zijn borst en had veel moeite met ademhalen. "Toen werd mijn vader echt boos: hij wilde dat Sehraz beter gecontroleerd zou worden. Via onze huisarts zijn we uiteindelijk toch naar de spoedeisende hulp gebracht en daar zagen ze gelukkig dat het echt niet goed met hem ging."

'Hij raakte helemaal in paniek'

De jongen werd op allerlei ziektes getest, zo werd ook onderzocht of hij het coronavirus had. Woensdag kwam de definitieve uitslag: Sehraz bleek besmet. Hoe hij het heeft opgelopen is nog altijd niet duidelijk. "Toen ze het aan mijn broertje vertelden, raakte hij helemaal in paniek. Hij begon te huilen en vroeg zich af waarom juist hij het had opgelopen."

Sehraz werd aan de beademing gelegd in een ziekenhuis in Breda, maar moest uiteindelijk vanwege zijn toestand overgeplaatst worden naar de intensive care in Rotterdam. Daar is hij nu kunstmatig in slaap gebracht.

Familie kan nu alleen maar afwachten

Razia, Babor en alle andere familieleden moeten nu afwachten. In de tussentijd willen ze dit verhaal naar buiten brengen, want wat zij meemaken, willen ze een ander besparen. "Het is belangrijk dat heel Nederland dit hoort, dat Nederland wakker wordt."