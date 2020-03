Hamsteren? 'Onnodig en egoïstisch, je benadeelt er een ander mee'

Marthe maakt zich niet echt zorgen over het hamstergedrag. "Ik las dat ze dit in Italië in het begin ook deden, maar na een paar dagen zag iedereen dat het niet echt nodig was, en hield het weer op. Ik denk dat het in Nederland net zo zal gaan."

Voorzichtig

Over het coronavirus zelf zegt ze: "Ik maak me niet echt zorgen, maar ben wel voorzichtig. Ik ga niet mee in de angst, maar probeer wel op te letten. Ik ga nu bijvoorbeeld niet langs bij mijn oma of mijn gehandicapte zusje."

Ze vindt dat de overheid tot nu toe goede maatregelen neemt. "Ja, volgens mij doen ze het goed. Laten we dit met z'n allen een even volhouden, hopelijk is het dan over een paar weken onder controle."

Grimmige sfeer

Muziekdocent Naomi (47) loopt ook net de supermarkt uit. "Ik heb niet echt gehamsterd, maar wel iets extra's ingekocht voor de komende dagen", zegt ze. "Ik laat me niet gek maken, maar er hing wel een grimmige sfeer in de Albert Heijn. Het is echt een beetje massa-hysterie."