Rutte over de laatste corona-ontwikkelingen

De ministerraad heeft uitgebreid vergaderd over het coronavirus en te nemen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze extra uitzending die om 16.10 uur begint kijken we mee naar de persconferentie die premier Mark Rutte geeft.

Politiek verslaggever Fons Lambie is bij de persconferentie aanwezig en praat je bij over de laatste ontwikkelingen in de corona-crisis. De extra uitzending is afgelopen. Lees ook: Coronavirus: geen bezoek en verlof meer voor gevangenen