Zo lang gespaard, nu tranen met tuiten: zij kunnen niet naar Amerika

"Als het goed is, krijgen we wel vouchers terug voor onze vliegtickets, maar die moeten we wel dit jaar opmaken. We weten niet of dat ons lukt. De autohuur en hotels kunnen geannuleerd worden, maar het geld van onze treintickets (ruim 110 dollar), honkbaltickets (ruim 250 dollar) en citypassen (ruim 250 dollar) krijgen we, zoals het er nu naar uitziet, niet meer terug."

Ook ouders van Lotte blijven thuis

De ouders van Lotte Wit-Meijborg werden vanochtend ook met een verrassing wakker. Ze zouden Lotte, die in Texas woont, volgende week bezoeken, maar dat gaat dus niet door.

Lotte: "Dat is heel naar, omdat ik ze al zeven maanden niet heb gezien en ik me had voorbereid op hun komst. Mijn ouders vinden het ook heel verdrietig en lastig. We keken er allemaal naar uit en ze wilden ons graag zien."